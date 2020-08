RAAMATUBLOGI: Kui ründab mõrvarlik gripp ja linn on lukus

Peter May tunnistati prohvetiks, sest tema 2005. aastal kirjutatud „Lukus linn” kirjeldab justkui koroonaviiruse perioodi – kuigi laastajaks on mõrvarlik gripp – küll osalt veidi jõhkramas (lukus on Suurbritannia ja London ja seal toimub paras märul), osalt leebemas (gripp pole veel levinud üle ilma) võtmes. Teisalt... Vaadates tagasi inimkonna ajalukku, siis on viirused meid alati kimbutanud, suuremal või väiksemal määral.