RAAMATUBLOGI: Mööda Preobrazhenski uulitsat voolab määratu rahvaparv Duuma poole. Miks? „Долой Ленин!”

26. märts Petrograd. Eestlaste meeleavalduse päev pealinnas. Mul ei olnud mõtet tänasest eestlaste meeleavaldusest mitte osa võtta, esmalt sellepärast, et eestlased sii pealinnas kui tropikene on ja siiski mitte ühel meelel ei tööta: alati on siin isekeskis mõne tühise asja pärast tüli ja lahkmõtteid, millel sagedasti halvad tagajärjed on. Teiseks on linlastel ikkagi oma isesugused aated ja vaated talupoja vastu, kes maal elab. Et mina kui talumats olen ja olla tahan, siis ei arvanud heaks terve Eesti rahva nimel, kus tõepoolest põllumees puudus, mitte mõõgaga sekka lüüa.