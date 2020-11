RAAMATUBLOGI: Nagu ikka, pakub Wolfe’i stoori midagi hingele

Mõistagi on antud raamatut ka varem loetud, aga ammu – see ilmus möödunud sajandi lõpus suurepärases „Öölase” sarjas. Ent kes seda enam mäletab. Saati muutub ka täiskasvanu mõnikord lapseks ehk tahab teab mitmendat korda nautida muinasjuttu Punamütsikesest ja kurjast hundist.

Kui räägitakse, et Agatha Christie on kirjutanud ühte raamatut 80 korda, muutes vaid süžeed ja tegelasi, siis Rex Stout seda enam. Aga mis siis? Just see, et tead ette, mis toimuma hakkab – nagu Punamütsikeses – loob turvalise tunde.