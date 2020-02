RAAMATUBLOGI: Pärlikee Isaac Asimovi austuseks

Isaac Asimovi panus ulmakirjandusse on hõlmamatu, ent ta suudab seda žanrit täiendada ka pärast siitilmast lahkumist. Palju on maailmas kirjanikke, kelle austuseks hakatakse tema sajanda sünniaastapäeva puhul lugusid looma?

Ilmselt oskavad ulmefriigid täpsemalt öelda, milline Asimovi teos on olnud ühe või teise jutustuse allikas. Amatöörile pole see kaugeltki tähtis, sest iga lugu on omaette pärl ja tont nende tagamaadega. Kusjuures raamatut „Asumi sõbrad” pärlikeeks nimetada pole kindlasti liialdus.

Millest lood räägivad? Palun, igaühest lühike lõik...

* * *

Maa linnad sarnanesid New Yorgile, kus inimesed olid kaevunud maa alla ja ehitanud endi ümber müürid. Nad tundsid end linnades ohutult, kaitstuna avamaa tühjuse eest.

* * *

„Antiaega,” lausus Fletcher tuimal häälel. „Antiaega?”

„Muidugi. Universumi loomise eelsesse hetke. Kõik on stasises. Nullaeg, lõpmatu temperatuur. Kogu universumi mass ühes hoomamatus koguses.”

* * *

„Ökoloogilise segaduse vältimiseks on Maal kehtestatud seadused, mis keelavad geneetiliselt muundatud taimede ja loomade lubamise sealsesse keskkonda. Sellised eksperimendid võivad aset leida vaid maaväliselt.”

* * *

„Jah, kogu Trantor on meie oma, peale Ülikooli. Juba seitse päeva on möödas, kuid need hullud peavad ikka veel vastu.”

* * *

„On väga oluline, et me saaksime Asimovit näha,” ütles valge robot, veeredes laua juurde. „Me tahame, et ta tühistaks robootika kolm seadust.”

* * *

„Las ma räägin sulle ühe saladuse, kullake: ükskõik, kuhu sa universumis ei läheks, mehed on kõik ühesugused. Nagu saadaks jumal meile mingeid augutäiteid, kuna kõik päriselt vinged mehed on juba ära jagatud.”

* * *

Kas pole hämmastav? mõtles Geller. Siin on kaks naist, ühe mõistus nagu teraslõks, teisel IQ, mis võiks tõenäoliselt vee jääks muuta, ja siiski ei saa ma silmi ära naiselt, kes esitas naeruväärse küsimuse. Vaene doktor Calvin; loodusel on nii õel huumorimeel.

* * *

Ja siis tulid Kartaago leegid.

* * *

„Ka mina armastan teda,” ütles PAPPI.

Karin jäi äkki väga vaikseks. „Mida sa ütlesid?”

„Et ka mina märkasin tema äraolekut,” ütles robot ettevaatlikult.

* * *

„Doktor Asimov? Kas teie olite see, kes kirjutas kirja president Rooseveltile, mis alustas Pasadena projekti?”

* * *