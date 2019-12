RAAMATUBLOGI: Pioneeriõudukas ehk Homo Sovieticus ja vampiirid

Vampiirid, muide, peavad sisemise sunni ajel olema ideaalpioneerid, et massi seest mitte välja paista, mistõttu nad välja paistavadki. Ehk siis uus inimliik Homo Sovieticust, mis pidi olema kaheksakümnendateks juba ammu välja kujunenud, on vähem realistlik kui vampiirid. Ja selleks, et vampiiridest vabaneda on vaja meie aja kangelast.