RAAMATUBLOGI: Riho Suun ja nõukogude spordimasin: finišeeri, kuku, sure

Jurtšenko arutleb, et lugedes treeningupäevikusse kirjapandut ja püüdes juhtunut silme ette manada, kaotavad sportlikud tulemused igasuguse tähenduse. „Gladiaatorid. Neegritöö, nagu Suun ise on öelnud. Nad häälestavad end režiimile, mis ei luba võitlusväljalt enne ära tulla, kui töö on lõpule viidud. Aju tasalülitatakse, kõrvalist vastu ei võeta. Ainus alternatiiv on koriseda tee ääres, surma-agoonias. Kuhu jääb humaansus? Tippspordis ei ole klassikalist humaansust. On siht, mis tuleb vallutada, endale armu andmata. Vajadusel sõita end ribadeks ja püherdada ristikheinavälja ainsas lehmakoogis.”