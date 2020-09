Sellest seninägemata köögipoolest avastame, kuidas maailma suurimad pangad on jätkanud terroristide ja pättide abistamist ning teenindamist ka pärast hiigeltrahvide saamist. Lisaks leiame, et peaaegu kõik Eesti pangad on sattunud ameeriklaste luubi alla seoses meie finantsasutusi läbiva musta rahaga. Lohutuseks võib vaid tõdeda: kõik näevad siin enam-vähem võrdselt halvad välja.