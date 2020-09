Näiteks ühe 2014. aasta kahtlase tegevuse teate järgi jäi USA pankuritele silma enam kui sada miljonit dollarit kahtlast raha Eestis. Märkimisväärne, et pangad, mille kaudu hämara taustaga raha liikus, olid korraga neli Eesti finantsasutust: Swedbank Eesti, Citadele Eesti, Tallinna Äripank ja Danske Eesti.Ükski ei näinud USA panga kirjeldatud ülekannetes probleemi. Kuid raha keerutanud ettevõtete taustast paljastub, et kõikide nende seosed viivad meid ühe ja sama isikuni. See on Eesti üks rikkamaid inimesi Roman Stroikov, kes Venemaa uuriva ajakirjanduse andmetel on idapiiri taga pannud püsti arvukalt rahapesu- ja petuskeeme.