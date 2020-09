„Alguses on šokk, et kuidas saab selline kiri üldse tulla. See ongi EKRE stiil ja nad ütlevad, et nii peabki. Kui sulle tuleb selline küsimus, sa oled natuke sõnatu," kirjeldas üks kõrge Eesti pangandustegelane rahandusministeeriumi kirja, mis mullu suvel Pangaliidu laual maandus.