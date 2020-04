Põlvamaa põllumees Hillar Lillo: kõige esimene küsimus on alati palk, aga kas ma saan sulle üldse anda oma mitusada tuhat maksva traktori? Oskad sa sellega midagi teha?

Peamiselt maasikakasvatusega tegeleva Joosepi talu peremees Lillo räägib suures intervjuus Eesti Päevalehele, et praegu tullakse toime, kuid tõehetk saab olema juunis-juulis. Kogu talupidamine on selle ümber ehitatud, et nende kahe kuuga saaks maasikasaak korjatud ning töökäsi on vaja sadu - Lillo selgitab, miks neid on Eestist nii keeruline leida.

Kust need inimesed suveks tööle võtta?

Meie oleme siin Põlvamaal – kohalikku rahvast praktiliselt ei ole, külad hakkavad välja surema. Nii vähe inimesi. Tallinnast ja Tartust osad käiksid, aga ma ei kujutaks ette, kuidas nad siin käiksid. Põhiliselt ikka küsivad, et kas nädalavahetuseks saaksid tulla. Ega me neid ka ära ei aja, aga väga palju probleeme tekib lisaks.

Mart Helme ei usu, et toidutootmine võõrtööjõust sõltub.

Maasika kohta võib ju ka öelda, et ega see ei ole siin elulise tähtsusega. Aga tean, et meie ukrainlased lähevad väga paljud – on see hooaeg selline, et juunis-juulis saab meil läbi – kuhugi teistesse taludesse edasi, kus on näiteks kurgid, kaalikad, kartulid. Nad ei ole meil siin ainult maasikaid korjamas. Teistes taludes pole samamoodi töökäsi. Kõige hullem on just see hooajaline töö. Eestis tuleksid paljud, kui oleks tööd aastaringselt anda.