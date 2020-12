Valeinfo ärimootor Baltikumis: kaubitsemine võluveega ning 5G-vastased mobiilikaaned

Koroonakriisi tõttu on terves maailmas hoo sisse saanud kõige pöörasemad vandenõuteooriad. Baltikumis ning Poolas ei ühenda valeinformatsiooni levitajaid omavahel vaid see, milliseid valesid ning väärsisu toodetakse, aga see, kuidas on vandenõudest loodud uued ärimudelid. Kõige edukamad väärinfo levitajad müüvad oma koolitusi, raamatuid ja ajakirju, ehteid, mis peaksid kaitsma 5G-kiirguse vastu, vitamiine, erinevaid toiduaineid ning suisa võlukeppe.

Leedus sai igaüks hankida endale sellise võrgust tehtud maski - need ju "niikuinii ei aidata", kuid trahvi ka teha ei saaks. Päris nii see asi siiski pole Leedu Delfi

Oma jälgijaskonna laiendamiseks on Telegram juba aastaid avaldanud ajakirja. Jällegi - kui varasemalt on need teemad olnud alternatiivsed, näiteks mediteerimisest või toitumisest pajatavad, siis nüüdne ajakiri oli täidetud valeväidetega alustades juba esikaanest. Seal kuulutati koroonaviirus pettuseks. "Seda ajakirja sai soetada kõikidest suurematest poodidest ning kioskitest, see ei olnud enam midagi marginaalset kuskil internetikommuunides," rääkis Raudsik Re: Balticale. Lisaks ajakirjale järgnes ka viirust küsimuse alla seadev raamat, mida tehti koostöös saksa kullaärimehega, kes on Telegrami oma kampaaniateks rahastanud. Sellest saab täpsemalt lugeda siin.

Eesti Päevalehe/Delfi faktikontrollija Heliis Raudsik rääkis intervjuus Re: Balticale, et kõnealune portaal on olnud olemas juba aastaid, kuid varasemalt on keskendunud peamiselt alternatiivsete elustiili teemade kajastamisele. Selle aasta vältel on aga hoo sisse saanud portaalis vandenõuteooriate levitamine, valeinfo põhjal tervishoiusüsteemi ründamine ning koroonakriisi pisendamine. Heaks näiteks on Bill Gatesiga seotud vandenõuteooriate avaldamine.

Eesti kõige populaarsem libainfot tootev portaal on Telegram. Sellel on kokku 70 tuhat jälgijat Facebookis. Seda on rohkem, kui näiteks samalaadsetel kanalitel Lätis. Eesti Delfit jälgib Facebookis 139 tuhat inimest. Postimeest jälgib Facebookis 160 tuhat inimest. Sotsiaalmeedia analüüsiks kasutatud tööriist Crowdtangle viitab, et väärinfot esitleva portaali jälgijaskond on COVID-19 pandeemia vältel suurenenud.

Vaktsiinivastased Eestis

Vaktsiinivastane liikumine on samuti pandeemia tõttu tõusnud varasemast enam esile ning tõenäoliselt tõuseb veel enamgi - koroonavaktsiini turule paiskamise eel on mõne tuhande eurose sissetulekuga MTÜ tootnud videosarju, mis vaktsiinide eest hoitavad ning jõudnud ka tavalise meediatarbijani reklaamide kaudu raadios.

Organisatsioon teenib tulu aga lisaks annetustele ka näiteks läbi e-poe, kus müüakse vaktsiinivastastele vastavat kirjandust ning isegi kruuse, millel peal MTÜ logod.

5G-kiirguse vastane liikumine on samuti hoogustunud. Selle seltskonna esindajad on mõistnud, et lisaks valede levitamisele on 5G vastu töötamine ka ärivõimalus.

Näiteks müüakse radiatsiooni eest kaitsvaid biimereid ulmelistesse kõrgustesse ulatuvate summade eest. Sellise "imevõimega" kaelaehte saab soetada 75 euro eest. Oma kodu kaitsmiseks "ohtliku radiatsiooni" eest saab osta ka suuremaid tooteid, mis lubavad majapidamise energiavälja puhastada. Sellised vidinad võivad maksta tuhandeid eurosid. Ka oma sihtgrupp on leitud põllumeestes, kellele müüakse põllu energiavälju puhastavaid biimereid, millega lubatakse, et paartuhande eurose vidina asetamisel põllulapi lähistele kasvab vili kõrgem või loomad on tervemad.

Kaelaehe, mis lubab kaitsta 5G mõju eest





Leedu: homöopaatia ning pastakad

Leedus on koroonaviiruse teine laine toonud kaasa kevadest enam ning suurema ulatusega valed sotsiaalmeedias. Portaali 15min.lt faktikontrollija Vili Petkauskas rääkis, et kui kevadel oli mõni valeväiteid sisaldav postitus suure levikuga sel juhul, kui sellel oli tuhatkond jagajat, siis nüüd on see number 10 000. Tema sõnul on muutunud ka väärinfo levitajate narratiivid - kui kevadel levitati vandenõuteooriaid koroonaviiruse päritolu kohta, siis nüüd on need seotud ennekõike maskide, vaktsiinide ja teiste viirusevastaste meetmetega.