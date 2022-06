FAKTIKONTROLL | Uuringute vale tõlgendamine – ei, COVID-vaktsiin ei põhjusta vöötohatist

Kahe loo koosmõjul saab järeldada vaid üht – NATO peasekretär on end nõnda palju vaktsineerida lasknud, et nüüd on tal vöötohatis vohama hakanud.

Antud kollaaži on jaganud üle 34 inimese ning sel on 13 kommentaari. Kommentaarides üritavad inimesed esmalt välja mõelda, kas selline kõrge ametnik üldse lasi ennast süstida, kui vandenõud ütlevad selgelt, kui „kahjulik“ vaktsiin on.

Mida väidetakse?

Eestineni artiklid, millest kollaaž on tehtud, sisaldavad juba endas omaette eksitavat infot. Väidetakse, et mida rohkem koroonasüste tehakse, seda madalamaks muutub inimese immuunsustase. See siis omakorda viitab sellele, et madal immuunsus ei luba võidelda viirusega – hakkab vohama vöötohatis.

„Need kliinilised muutused võivad seletada seost COVID-19 vaktsineerimise ja vöötohatise tekke vahel, millele on juhtinud tähelepanu mitmed uuringud,“ on artiklis kirjas. Millistest uuringutest täpsemalt jutt on, kirjutatud ei ole.

Samuti öeldakse, et ohutusmeetmena tuleks lõpetada tõhustusdooside tegemine ning tuleks kirja panna, millal ja mitmenda doosi inimene viimati sai.

Kuidas on tegelikult?

Vöötohatisel ja COVID-vaktsiinil ei ole mitte ühtegi seost. Vöötohatis tekib inimestel, kes on nakatunud tuulerõugete-vöötohatise viirusega. Viirus säilib organismis varjatud olekus ning taasaktiveerub tavaliselt vanemaealistel (alates 50 aasta vanustel) inimestel, viirus esineb umbes 10–20 protsendil elanikkonnast (1).

Kõigil inimestel, kes on kunagi tuulerõugeid põdenud, võib vöötohatis hiljem elu jooksul välja lüüa, sest tuulerõugete läbipõdemise tagajärjel jääb viirus organismis soikeseisundisse. Vöötohatis tekib umbkaudu ühel tuulerõugeid põdenud inimesel 100-st ning seda võib soodustada nõrgenenud immuunsus.

Vöötohatise viirus levib haige vöötohatise villikestest või haavanditest kokkupuutel terve inimesega. Ehk ohatise puhul ei ole teguriks koroonavaktsiin või sellega seonduv.