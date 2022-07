Omar Parve: minu küsimused sõjamuuseumile seoses Rakvere Nõukogude sõjahaua ümbermatmisega

Seoses Rakvere nn punamonumendi lammutamisega tekkis mul küsimus: kas on teada esimene langenute matus sellesse kunagise Rakvere mõisa karjamaal asuvasse paika? Millal ja keda sinna esimesena maeti? Kas vastab tõele, et sinna maeti juba 1918-ndal aastal need vasakpoolsete vaadetega tuisupead, kes kaotasid elu hakates relvadega vastu Saksa keisri regulaararmeele – Keila lahingus, veebruaris. On väidetud, et see vastuhakk andis päästekomiteele lisaaega, et Eesti Vabariik välja kuulutada.