EPL UKRAINAS | Suvehommiku rikkusid Vene raketid. Vinnõtsja elanikud verisest rünnakust: nad sihtisid meelega lapsi

Sellist aega näitas vähemalt Dimitri kodus seinakell hetkel, kui see rakettide lööklainete tõttu seiskus. Pool tundi varem kõlanud sireenid oli tema jaoks pigem tüütu taustamüra ja varjendis olemise asemel tegi mees voodis sülearvutiga tööd. Järgmisel hetkel käis kõrvulukustav pauk.

„Vedas, et mulle ei meeldi akna all magada ja sain vaevalt kriimustada,“ rõõmustab peaõmblusi vajanud Dima, kelle peamine mure on see, kuidas taastada korterit arvestades sõjaaegseid turuhindu. Tema korter asub tabamuse saanud väljaku ääres ja on üks sadadest, mis vajab nüüd suuremal või vähemal määral remonti.

Teisel pool klaasikilde ja hoonete fassaadidelt pudenevat risu täis teed jääb Delfi kaamerasilma ette vanem naine, kelle olekust loeb välja grammikese võrra rohkem šokki. „Olen muidu viisakas inimene, aga hetkel ei soovi küll muud, kui et saatan võtaks Putini,“ käratab Taissa, kes oli parasjagu köögis teed tegemas, kui pilt lõi mustaks. Sireeni oli vaigistanud teises toas üürgav televiisor.

„Juhuslikult on köök mu maja kõige turvalisem osa, sest seal on topeltseinad,“ kordab naine oma tütrelt sõja puhkedes kuuldud tarkust. Ka Taissa pääses üksikute kriimustusega, kuid pensionäri kodu on hävinud ja tal pole mingit selgust, kus ta öösel magama peaks. Kella 20 seisuga pole linnavõimud tema poole abi osutamiseks pöördunud. „Keegi ei küsi, kuidas ma hakkama saan,“ ohkab põline vinnõtsjalane. Vabatahtlikud pakuvad kannatanutele nagu Taissa süüa ja vett, kuid majapidamist nii lihtsalt ei taasta. „Kellele ma helistan, kellele ma kurdan?“

Taissa aknast avaneb vaade otsese tabamuse saanud hoonetele. Veel õhtu saabudes kuuleb Ohvitseride Maja nimelise kontserdimaja ja selle vastas kõrguva 9-korruselise kontori söestunud karkassidest puurimist-saagimist. Käimas on võidujooks ajaga, et leida rusudest kannatanuid.