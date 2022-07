VIDEO | Millised on Rakvere Funkfestil esitatavad GTA laulud?

„Low Rideri“ kõrval tulevad esitlusele ka muud hitid, mis on tuttavad neilegi, kes GTA-st midagi kuulnud ei ole. Näiteks Modjo „Lady Hear Me Tonight“ või siis TikTokis äärmiselt populaarne „San Andreas Theme Song“.

Rakvere Funkfesti peakorraldaja Johannes Pihlaku (23) sõnul on tegemist hea nostalgialaksuga ennekõike temaealistele. „Pluss-miinus 15 aastat. Minu põlvkond on kasvanud üles „GTA: Vice City“ ja „GTA: San Andrease“ peal. Kavas on lugusid ka uuematest seeriatest,“ ütles Pihlak. Solistid on eriprojektis Marten Kuningas, Karl Vilhelm Valter, Maria Kallastu ja Marta Lotta Kukk.