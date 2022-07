Aat Purje: infotahvlitega Maarjamäe memoriaali ei neutraliseeri

On tõsi, et Maarjamäe memoriaali edasine saatus on viimastel aastatel vahelduva eduga kõlapinda saanud. Erinevad osapooled on välja pakkunud erinevaid ideid monumendi lammutamisest kuni sellele uue tähenduse andmiseni. Jätkusuutlike lahendusteni ei ole aga jõutud ning põhjus on selge – tänasel kujul on Maarjamäel asuv maamärk liialt ideoloogiline, mis muudab sellega ümberkäimise linnavõimule keeruliseks. Üheltpoolt tahetakse ju kõigile meeldida. Annab ju Keskerakondlasest abilinnapea Vladimir Svet mõista, et on inimesi, kes võivad ennast muutustest niivõrd häirituna tunda ning soovida korrata Pronkssõduriga toimunut.