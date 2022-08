ARVUSTUS | Torti ja aborti. Ada Lundveri rääkimata lugu

Vahukoore all sumbuv ühiskonnakriitika

Võiks nüüd kiuslikult pärida, kuhu selle teemaasetusega õigupoolest sihiti ja kas kabareenumbritega pikitud lavastus ise sama pattu ei teinud, aga ei taha. Produktsioon on hingematvalt särav ja sujuv. Pealegi on nõukogude estraadi lavataguseid tutvustavad sketšid (eriti paistab silma Jan Uuspõld noore Eino Baskini stambivaba elusa kujutamisega) kohati välja vabandavalt naljakad. Lavastuslike nüanssidega õnnestunult loodud karnevaliõhustik võimaldab ka kiuslikumal vaatajal veidras etendusolukorras veidi lollaka naeratuse saatel lõdvestuda. Isegi sääskedega ei tule võidelda, sest Kiidjärve etenduskohta on arvukate sponsorite toel paigaldatud mingi uuenduslik sääsevastane aparaat.

Sõna „teleteater“ saab uue tähenduse

Videoprojektsioonitehnika peadpööritav areng on lavastajal võimaldanud piirid televisooni, filmi ja teatri pildikeele vahel nii räbalaks hõõruda, et kohati ei saanud aru, kus viibisin: kas näosaate võttel, kinos retrospektiivil või kabaree-etendusel. Teatripurist võiks sellist määramatust lava rüvetamiseks pidada. Aga nii hiljutisel avangardteatri festivalil Baltoscandal kui ka Eesti teatri peavoolu määrava Draamateatri saalis kogetu põhjal võib öelda, et teatril puudub praegu vormiline kese. See, et Ain Mäeots on videomeediumiga nii hullult üle pingutanud, paistab meediumirosolje taotlusliku vormivõttena, ja kuigi kujundus on lihtsakene, siis maitsevääratusi väga ei esine.