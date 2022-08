PÄEVA TEEMA | Ivan Polõnin: kui tankikummardajad ei meeldi, miks me siis mõistlikud Vene tudengid ära ajame?

Kui valitsus hiljuti teatas, et ikkagi on oma plaane muutnud ja ei saada siin õppivaid Vene tudengeid välja, tundus ilmselt paljudele, et probleem on lahendatud. Ainult et see pole nii. Esiteks tulevad uudised kiiremini kui töötab bürokraatia ja paljud negatiivse vastuse saanud tudengid alles lähevad seda protestima. Ja teiseks tuleks neil praeguse korra järgi naasta viimaks niikuinii.