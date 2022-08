VIDEO | Narvas sõjapõgenikke aitav ukrainlanna: kõik need lood rebivad hinge tükkideks

„See on selline väike hingekosutus minu jaoks. Nii ma tean, et olen oma kaaskodanikele kasulik,“ selgitab ukrainlanna. „Me pakume siin keskuses hügieenitarbeid ja kodukeemiat. Need on üpris kallid ja suurem osa inimesi, kes siia jõuavad, ei jaksa neid endale soetada,“ räägib Anastasiia, kelle sõnul on viimase poole aasta jooksul keskusest abi saanud üle 600 perekonna.