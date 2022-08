VIDEO | Bagdadis tungisid populistist islamivaimuliku toetajad Iraagi parlamendihoonesse. Linnas puhkesid lahingud

Relvastatud konflikt järgnes šiiavaimuliku Moqtada al-Sadri teatele, mille kohaselt too lubas poliitilise tegevuse lõpetada. Sadri toetajad, kes on viimased nädalad parlamendi lähedal rohelises tsoonis protestinud, tungisid teate peale parlamendihoonesse. Õhtuks olid Sadri poolehoidjad üle Bagdadi valgunud ning rüvetasid Iraani toetatud šiiidi juhtide pilte, nende seas ka 2020. aastal USA droonirünnakus hukkunud Qasem Soleimani plakateid. Roheline tsoon on Bagdadi kesklinnas asuv 10 ruutkilomeetri suurune ala, mis on jäänud rahvusvaheliste esinduste kohalolu keskuseks.