FAKTIKONTROLL | Andmetega eksitamine: Eestis ei hukku igal kuuendal päeval üks auto alla jäänu

Kuigi kergliiklejaid ehk neid, kes potentsiaalselt saaks sõiduki alla jääda, on hukkunud tõepoolest rohkem kui tõukerattaga liiklejaid, siis pole tegemist sugugi nii sagedase nähtusega, nagu väidab kasutaja.

Mitte_Tallinn pani esialgu info Instagrami story’dena. Hiljem postitas ka kuvatõmmiseid Facebooki, kus tänaseks on postitus saanud umbes 15 tuhat vaatamist, üle kolmesaja reageerimise, 55 kommentaari ja 27 jagamist.

Mida väidetakse?

Postitaja väidab, et Eestis saab iga päev viga üks tõukeratta juht, kuid igal kuuendal päeval sureb üks auto alla jäänu. Nii jääb mulje, et igal aastal peaks auto alla jääma ja seetõttu surema umbes 60 inimest.

Muuhulgas nimetab postitaja autosid kõige ohtlikumaks liiklusvahendiks ning väidab, et selle ohuallikaga ei tegeleta.

Kuidas on tegelikult?

Kui me räägime auto alla jäämisest, siis saab reeglina tegu olla vaid kergliiklejaga. Ehk inimesega, kes käib kas jala või sõidab näiteks ratta, ratastooli või muu taolisega.