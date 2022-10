PÄEVA TEEMA | Liina Kersna: osa õpetajaid on läbi saanud riigikeelt oskamata. See lõppeb nüüd ära. Reaalselt

"Kui õpetajad ei oska eesti keelt, siis on põhjendamatu eeldada, et õpilased seda oskaksid." - Liina Kersna

Kui õpetajad ei oska eesti keelt, siis on põhjendamatu eeldada, et õpilased seda oskaksid. Toon taas näiteks Sillamäe, kus kahe venekeelse põhikooli lõpetajatest tegid eesti keel teise keelena eksami B1 tasemele alla 30 protsendi õpilastest ehk üle 70 protsendi üheksa aastat Eestis koolis käinud lapsed ei suutnud rääkida ja kirjutada riigikeeles elementaarsel tasemel. Kuna eestikeelseid õpetajaid on vähe, toodab meie haridussüsteem võrdsuse asemel ebavõrdsust.