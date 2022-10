ELMO rendiauto on säästlik ja stiilne

Auto suurendab keskkonnajälge

Auto ostmine ja pidamine on küllalt kulukas. Kena neljarattaline vajab alailma hoolt ja raha – soetusmaksumus ja liisingumaksed kõigepealt, siis aga kindlustused, rehvid, kütus, pesu, hooldus, varuosad, remont ... Parkimiskohti on magalarajoonides vähem kui soovijaid, linnaparklad on aga täiendavaks kuluks.

Kui otsesest rahakulust kõrgemale ja kaugemale vaadata, ei saa kuidagi mööda ka keskkonnajäljest. Sõida kuitahes säästlikult, aga CO 2 peale mõtlemisest ei pääse.

Esmane mõte on, et ehk tuleks kodune sisepõlemismootoriga auto elektritoitel oleva vastu välja vahetada. Hea mõte seegi, aga ELMO Rent teeb alternatiivse pakkumise – igaüks saab korraks läbi mängida võimaluse, et auto enesele ostmise asemel hoopis vajalikeks tundideks või pikemateks perioodideks rentida.

Et aru saada, kas mõttel on jumet, tuleks esmalt ära teha eeltöö. Kõigepealt panna kirja oma auto peale tehtud kulutused. Seejärel pidada nädal-paar autopäevikut – nii saab teada, mitu tundi päevas autoga sõidetakse ja millised on peamised sõidumarsruudid. Muu hulgas võib välja arvutada sellegi, kui palju sel juhul sõidutund maksab.

Lisaks keskkonnale saab säästa ka oma raha

Kui kodune või töine autovajadus kaardistatud sai, võiks avada veebikülje elmo.ee ja tutvuda autorendi hindadega.

Kõik ELMO elektriautod on kvaliteetsed ja ilusad, markide vahel valides leiab sobiva igale maitsele. Pakkumises on üle 100 keskkonnasäästliku elektri-, hübriid- ja gaasiauto.