Raivo Raestik: teeme laborilihast Eesti järgmise rahvusvahelise eduloo

Eestlase toidulaual on sealiha ja kanaliha vaieldamatud favordiid, nendele järgneb veiseliha. Me ei saa sundida vägisi ja vastu tahtmist muutma eestlast oma sajandite jooksul välja kujunenud toidulauda ehk teha kõigist taimetoitlaseid. Lihale tuleb leida võrdväärne alternatiiv ja selleks on tänaseks mitmete firmade poolt laborites katsed läbinud tehisliha.