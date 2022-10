Perekond Krooni müsteerium. Eestiski tegutsev ärimees on osaline rahvusvahelises poliitafääris

Eesti-Soome-Rootsi ärimees Kalle Kroon ja tema poliitikuna tegutsev poeg Gabriel on paisatud skandaali, mille märksõnad on nii Rootsi parempopulistid kui ka kahtlased rahavood Venemaalt. Paljastub seegi, et perekond Kroonil on lähedane side Eestiga ja neile omane „äriimpeerium“ on püsti pandud siingi.