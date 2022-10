FAKTIKONTROLL | Valeinfo süüdistab miljonite inimeste surmas vaktsiini. Tegelikult ei olnud seda veel olemaski

Mis on selle kõige seos praeguse pandeemiaga? Postituse autor kirjutas, kuidas praegu on olukord eelnevalt kirjeldatuga täpselt sama. Väidetavalt lasevad inimesed endale COVID-vaktsiini sildi all sisse süstida kohutavat mürki SM-102, mis tekitavat surmavaid kahjustusi, sealhulgas maksavähki.

Nimetatud postitused on Facebookis saanud umbes 5000 inimese tähelepanu. Mitme postituse peale kokku on kogunenud umbes 100 jagamist ja paarkümmend kommentaari.

Hispaania gripi ehk seagripi kohta: 1918. - 1920. aastatel ei saanud kuidagi 75 miljonit inimest seagripi vastasesse vaktsiini surra, sest vaktsiini polnud veel valmistatud.

Tollane pandeemia võis olla kõigi aegade suurim rahvatervise väljakutse, kuna ravimise ja ennetamise meetmed olid minimaalsed või koguni olematud. Nimelt ei olnud antibiootikume ega gripivastaseid ravimeid veel saadaval.

1918. aastal oli aga teaduslike teadmiste puudumine viiruse peatamise peamiseks piiranguks. Alles 1940. aastatel algas gripivaktsiini edukas väljatöötamine ning ka siis ei tapnud see 75 miljonit inimest.

Postituse autor võttis jutuks aine nimega SM-102, mis on üks Spikevax vaktsiinis sisalduv abiaine.

„See on sünteetiline aminolipiid, mida koos teiste lipiididega kasutatakse mRNA pakkimiseks, et ta saaks rakku siseneda,“ selgitas aine rolli Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Maia Uusküla. „Ilma katteta mRNA lihtsalt laguneks ja ei saaks tekitada immuunvastasust ega kaitset viiruse vastu.“

SM-102 kogus vaktsiinis on üliväike - vaid paar milligrammi. Uusküla sõnul kehtivad sellistele täiesti uutele abiainetele samad kvaliteedi ja ohutuse nõuded nagu kõikidele uutele toimeainetele. „See tähendab, et põhjalike toksikoloogiliste ning kliiniliste uuringute alusel on tõestatud, et sellel pole ohtlikke toimeid ning selle aine kvaliteet on igakülgselt tõestatud täpselt samade nõuete alusel nagu uus toimeaine,“ lisas Uusküla.

Puuduvad ka tõendid, et SM-102 ainet sisaldavad vaktsiinid peaksid põhjustama maksavähki. Uusküla kinnitusel on COVID-vaktsiinide kohta tänaseks väga palju andmeid, sest manustatud on üle miljardi doosi. Ohutusandmeid kogutakse ja hinnatakse regulaarselt, sh iga võimalikku ohusignaali ehk võimalikku uut kõrvaltoimet.

Uusküla lisas, et kõik täna põhjuslikult seostatavad kõrvaltoimed on kirjas vaktsiini teabelehes. „Spikevaxi ohutusprofiil on väga sarnane teise mRNA vaktsiini (Comirnaty) ohutusprofiilile. Igasugused viited maksakahjustusele puuduvad.“

Otsus: Vale. Seagripi vaktsiin ei tapnud kümneid miljoneid inimesi - toona polnud seda isegi veel leiutatud. Ka väide, et praegune koroonavaktsiin sisaldab ainet, mis tekitab maksavähki, ei vasta tõele.