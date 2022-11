JUHTKIRI | Ehitame Rail Balticu ikka valmis

2026. aastal ehk veidi rohkem kui kolme aasta pärast peaksime algse ajakava järgi saama kiirrongiga Berliini vuhiseda. Et selleks ajaks Rail Baltic tegelikult valmis ei saa, on selge olnud juba paar aastat. Uuem uudis on see, et ei saa kindel olla, kas see 2030. aastakski valmib („Kuidas ehitada Rail Balticu pikemaid juppe, kui projekte pole?“, EPL 31.10), kuigi ehituse põhirahastaja Euroopa Komisjon on sellise ülesande andnud.