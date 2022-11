Marko Mihkelson: ma ei ole nõus olema inimene, kes ebaõiglase rünnakuga tühistatakse

Marko Mihkelson kinnitab, et nii tema kui ta abikaasa on lapse bioloogilise isa ees korduvalt vabandanud kogemata sündinud ebasündsa foto pärast. Politsei ja prokuratuur ei näinud alust kriminaalmenetluse algatamiseks, kuigi taunisid foto tegemist. „Ma ei pea õiglaseks, et ühekülgse rünnaku tulemusel saab inimese lihtsalt ühiskonnast tühistada. Selles inetus loos pole võitjaid, kuid kõige suuremad ohvrid on alaealised lapsed,“ ütles Mihkelson.