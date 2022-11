JUHTKIRI | Mihkelson puhkusele, räpasele kampaaniale lõpp

Mis puutub lastekaitse aspekti, siis tänase Eesti Päevalehe intervjuus annab Mihkelson üsna usutava selgituse, miks teda ei peaks kõnealuse loo tõttu lastele ohuks pidama. Tõsi, paljud inimesed ei jää tema versiooni uskuma. Ja neid ümber veenda on keeruline, kui mitte võimatu, sest teema on emotsionaalne ja kaasa mängivad ka poliitilised ja muud eelhoiakud.

Praegusel juhul küll ei peaks Mihkelsoni paranoiliselt kahtlustama (vt „Fotode skandaali anatoomia: lugu lahku läinud Emast ja Isast, kes on kaotanud teineteise suhtes vähimagi usalduse“, EE 2.11). Seda enam et juba kahe aasta eest asjaomastes instantsides uurimise all olnud juhtum visati avalikkuse ette just siis, kui valimiskampaania hakkas hoogu koguma. Hämmastav kokkusattumus! Või pani pommi plahvatama hoopis Postimehe vastse peatoimetaja kihk ennast tõestada?