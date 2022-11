Kiirabi töö on kaoses. Kelle süül jäävad tõelised hädalised kiire abita?

„Midagi on valesti,“ ütleb ühe Eesti kiirabipunkti tehnik Alvar (täisnimi toimetusele teada). „Ei taha ühegi osapoole pihta näpuga näidata. Aga kuskil midagi ei toimi, kuskil on midagi nii katki, et päris erakorralised asjad on jäänud tagaplaanile, sest pooltühjad kutsed hoiavad ressurssi kinni,“ lisab ta ja toob kaks näidet.