RAAMATUBLOGI: Vaade väärastunud ja mitteväärastunud maailma psühhoanalüütiku pilgu läbi

Uusi krimikirjanikke tulvab peale ja proovi sa ses segaduses järge pidada. Nicci Frenchi nimi – tegelikult on tegu kahe abikaasa, Nicci Gerrardi ja Sean Frenchi ühisnimetajaga – tasub igatahes meelde jätta. Mitte et ta võid naad oleks loonud midagi põhjapanevat, kuid „Sinine esmaspäev“ on piisavalt väärt, et seda lugeda.