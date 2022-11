„Tapke ära, aga vaadake, et nad siin ei vedeleks!“ Surnust üles tõusnud mehe lugu

„Räägime parem autos, ma ei taha, et mu lapsed sellest kuuleksid,“ ütleb Skõba ja süütab sigareti. Neid kulub kolmetunnise jutuajamise jooksul terve pakk. Ehkki füüsilised haavad on paranenud, avanevad hingehaavad uuesti ja uuesti, kui Skõba meenutab 4. märtsi sündmuseid. Tema silma ilmuvad ikka ja jälle pisarad. „Venelased on mõrtsukad, terroristid, vägistajad – kogu maailm peab seda teadma,“ räägib Skõba.