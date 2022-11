Siseministeerium hakkas häirekeskuse kohta infot koguma, vajadusel alustab menetlust

Eesti Päevaleht on toonud sel nädalal avalikkuse ette häirekeskuse tööga seotud probleemid. Tänavu aprillist saati on olnud Eesti kiirabitöö häiritud. Nimelt prioriseerib kutsetöötlusmanuaali kasutusele võtnud häirekeskus 40–70% kõige raskemaid hädaabikutseid valesti ning see sunnib kiirabi asjatult kihutama ja võib jätta tõelised hädalised abita. Probleemid on kestnud seitse kuud.