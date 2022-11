RAAMATUBLOGI: Miss Marple’i taassünd

Christie fenomen on hämmastav. Tema pea sajand tagasi kirjutet krimkad müüvad endiselt – kokku on kaubaks läinud üle miljardi Christie raamatu, millega jagab ta edetabelis esikohta William Shakespeare’iga – ning ükski krimikirjanik pole pääsenud talle ligilähedalegi. Mistap on mõistetav, et Christie nimega üritatakse veelgi enam tulu teenida, aga...

Kõike ei saa rahas väljendada. Selge see, et paluda tosinal naissoost krimikirjanikul taasluua miss Marple, on äriprojekt, ent samas andis see lugude autoreil võimaluse viia end Christie mõttemaailma. Võib olla kindel, et sellega avardasid ka tänapäevased loojad oma piire.

Niisiis tosin miss Marple’i lugu tänapäevastelt autoritelt. Pooled neist on siinmail tundmatud, ent samas leidub ka maakeelde tõlgitud tipptegijaid – seda mõistagi kaasaegses mõistes, sest Christie tasemele ei küündi neist keegi – Ruth Ware, Val McDermid, Elly Griffiths, Karen M. McManus, Kate Mosse, Lucy Foley...

Tuleb tunnistada, et mitmed kirjanikud on endale uhkelt Chrristie rüü selga tõmmanud ning kui autorit ei tea, võiks arvata, nende lühijutt on tulnud krimikirjanduse suurima kuju sulest. Teised aga pole liiga täpselt Christiele ja miss Marple’ile pihta saanud – erinevus karjub kõrva kuid loetavad on need lood ometigi.

Kokkuvõttes tundub projekt olevat edukas. Lugeja sai tosin väärt lühikrimkat, kirjutajad aga end võrrelda legendaarse Christiega ning areneda, sest mahutada kümnele leheküljele see, millest tahaks kirjutada 40 korda enam, pole lihtne ega igaühele võimetekohane.