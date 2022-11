Netanyahu loodav valitsus tuleb Iisraeli kõige paremäärmuslikum

Erakonna Likud juht Benjamin Netanyahu on pärast Iisraeli üldvalimiste võitmist käed löönud esimeste koalitsioonipartneritega. Mõlemad on radikaalse programmiga väikeparteid, keda varem on valitsusse lubamiseks peetud liiga äärmuslikuks. Eeldusel et Netanyahu järjekordse koalitsiooni moodustamine ikka õnnestub, kallutavad uued partnerid Iisraeli valitsuse kaugemale paremäärde kui kunagi varem.