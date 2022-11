Valgevene välisministri äkksurm tekitab vandenõuteooriaid: vaikinud on valitsuse kõige Vene-vastasem hääl

Päev pärast Makiej surmateadet tuli eksiilis viibiv Vene-Iisraeli ärimees, endine Yukose tippjuht Leonid Nevzlin lagedale väitega, et minister mürgitati FSB erilaborist pärit kemikaaliga. Ettevõtja sõnul olevat seda talle kinnitanud Vene eriteenistustega seotud allikad. „Selliste juhtumite puhul vastab kliiniline pilt infarktile, insuldile või südamepuudulikkusele,“ kirjutas Nevzlin sotsiaalmeedias. Ärimehe sõnul kinnitab mürgitamisversiooni ka see, et ministril polnud tõsiseid terviseprobleeme ja ta elas aktiivset elu. „Kui tal äkki südamega probleeme tekkis, ei läinud ta arstide juurde, kuna varem polnud tal selliseid probleeme olnud ja ta ei pidanud valu oluliseks,“ seletas Nevzlin. Mõrva motiiviks nimetab ta asjaolu, et Valgevene hoidub Venemaa toetuseks sõtta astumast ja Venemaasse kriitiliselt suhtuva Makiej surm aitab Lukašenkat survestada.