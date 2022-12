Katkend Siim Kallase raamatust. 15. osa. „Siim Kallasel ei ole mingit tulevikku!“

Hommikul sõitsin Tartusse (esimese bussiga, mis peatus iga teiba juures), et viia läbi seminare, alati kapitalismi poliitilise ökonoomia teemal. Selle eest maksti natuke. Kristi oli lapsepuhkusel, nii et mina olin see, kes raha teenis, aga nii mikroskoopiliselt vähe, et ma imestan täna, kuidas me üldse toime tulime. Eks vanemad aitasid, elasime ju nende juures. Olukord oli äärmiselt muserdav. Vanematega koos elada pole lihtne, kuigi meie mõlema vanemad suhtusid meisse väga hästi. Tülisid ei olnud, aga kõik olid pinges.