FAKTIKONTROLL | Sõrmi võib valgeks muuta pakane, mitte vaktsiinid

Kõrvaltoime teatiste statistika, mis on Euroopa Ravimiameti kõrvaltoimete andmebaasis, kus on teatised üle Euroopa ja teistest riikidest, millest on teavitanud arstid ja patsiendid (st ei pea olema isegi ajalist seost) näitab, et puudub igasugune statistiline ohusignaal.