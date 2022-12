FAKTIKONTROLL | Beebipillid tõstavad kaalu? Facebooki postitus eksitab valede numbritega

19 tuhande jälgijaga personaaltreener viskas õhku ka paar numbrit ning tegi järeldusi, ent ühelegi allikale oma tekstis ei viidanud. Postitus ise levis treeneri jälgijaskonnast kaugemalegi - nädalaga on seda näinud pea 40 tuhat Facebooki kasutajat, kellest 46 jagasid, 81 kommenteerisid ja enam kui 200 reageerisid postitusele.

Mida väidetakse?

Personaaltreener kirjutas oma postituses, et räägib paari sõnaga niinimetatud beebipillidest. Beebipillide all tuntakse tablette, mida naised võtavad, et vältida soovimatut rasestumist - suhtluskeeles tuntud ka kui antibeebipillid.

Ent keskseks teemaks pole raseduse vältimine, vaid pillidega kaasnev mõju naisele ning sealt omakorda mehele.

„Esmalt koputaks meestele - kui te pole nôus, et teie partner teisi kaitsevahendeid peale tablettide kasutaks, et soovimatut rasedust vältida, siis arvestage,“ alustab postitaja loetelu kõrvalmõjudest. Peamised väited on, et naised võtavad 90 protsendilise tõenäosusega „mõnusalt“ kaalus juurde ja 80 protsendil juhtudest on „temake“ oluliselt tujukam.

Kaalutõusu peab postitaja üleüldiselt naiste peamiseks mureks ning seda põhjustavad kontrollimatud söögiisud ja „sagenev depressiooni langemine“.

Lõpetuseks kirjutas personaaltreener, kuidas pillid aeglustavad ainevahetust ja isegi väga suure energia defitsiidiga toitumise puhul võetakse kaalus juurde. „Piltlikult, nälg tapab, kuid polster kasvab ikka selga,“ kinnitas ta.

Kuidas on tegelikult?

Rasestumisvastased tabletid sisaldavad spetsiifilisi hormoone, mis aitavad naisel rasestumisest hoiduda. Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Maia Uusküla sõnul kasutatakse Eestis enim niinimetatud uuema põlvkonna rasestumisvastaseid ravimeid. „Need sisaldavad lisaks etünüülöstradioolile ka drospirenooni või gestodeeni,“ täpsustas ta.

„Kehakaalu tõus ja langus on rasestumisvastaste ravimite teadaolevad kõrvaltoimed, kuid need tekivad siiski tunduvalt harvem kui (Facebooki postituses - toim.) väidetud,“ lisas Uusküla.