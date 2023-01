EPL UKRAINAS | Kuidas elada üle Vene okupatsioon? Valgetest lintidest Molotovi kokteilideni

Tavaliselt õpetatakse inimesi elama nende ajakirjade kaante vahel, kus lahatakse ühtlasi poliitikute ja seltskonnategelaste eraelu. Kiievi lähedal Vene okupatsiooni üle elanud ukraina luuletaja, tõlkija, esseist ja poliitik Volodõmõr Tsõbulko on aga pannud kokku õpetussõnad selle kohta, kuidas näeb välja elu ühes võõrvägedega. RusDelfi korrespondent otsis Tsõbulko üles ja vestluse põhjal said kirja tähelepanekud, mida on kasulik meeles pidada kõigil, kes on sunnitud Vene vägedega kokku puutuma.