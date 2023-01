Martin Herem: kui Venemaa ründab, siis jõuavad õudused ka meie õuele

Kaitseväe juhataja Martin Herem (49) on otsekohene mees. Ukraina sõja algusest alates ja enne sõdagi on ta korduvalt kainestavalt sõna võtnud, kui on märganud, et avalikus arvamusfoonis võtab maad alusetu optimism või esitatakse soovunelmaid tegelikkuse pähe. Kui Herem eelmisel nädalal kirjutas (ERR 4.1), et ka Ukraina võidu korral jääb Venemaa ohuks, kes võib rünnata meid ja liitlasi, puhkes torm nii meedias, parteides kui ka kodudes. Asi ei olnud mitte sõnumis kui niisuguses, vaid selles, et hoiatuse toon oli ülitõsine ja tuli inimeselt, kes peaks neid asju kõige paremini teadma.