RAAMATUBLOGI: Soome Hartola kuningriigi mõrvad

Kui rahvas on sedavõrd krimikirjanduse usku, siis tekib paljudel vääramatu soov endalgi midagi põnevat kirja panna. Ehk siis Soomes tekib krimikirjanikke aina juurde. Mõistetav, sest kui sinu käsikiri suudab kvaliteedikontrolli läbida ja kirjastus peab paslikuks selle raamatuks vormida, on edu ja korralik honorar tagatud. Kusjuures Soome krimikirjandus on viimaste aastatega saavutanud sedavõrd kõrge taseme, et ka uustulnukatel pole keeruline oma teoseid välismaistele kirjastustele maha müüa.

Elina Backman (37) on Soome uue krimikirjanike laine esindaja ning tema esikromaan „Kui kuningas sureb“ võeti aplausiga vastu – see võitis kodumaal paar auhinda ja oli Rootsis aasta parima tõlkekrimka nominent.

Romaani süžee on just säärane, mis lugejat haarab – minevik kohtub olevikuga, kuritegu uurivad värvikad, kuid maalähedased tüübid, loo liinid on sassis ja vajavad lahtharutamist, pinge püsib lõpuni üleval... Kesk-Soome jõest leitakse teismelise tüdruku surnukeha, aga see oli 30 aastat tagasi. Nüüd huvitub toonasest tragöödiast äsja töö kaotanud netiajakirjanik Saana. Samal ajal toimub Helsingis mõrv, surnukehale on põletatud krooni kujutis, juhtumi uurimine tehakse ülesandeks raskeid aegu läbi elava kriminaalkomissar Jan Leino rühmale. Kuidas on omavahel seotud ammune surmajuhtum ja värske mõrv ja kes on salapärased kuningad, selgub viimastel lehekülgedel.

Soomlased olid Backmani esikromaanist sedavõrd vaimustatud, et hakkasid käima selle jälgedes ehk avastama paiku, kus sündmused toimusid. Päijät-Häme maakonnas paiknev pisike Hartola vald, kus elanikke on veidi vähem kui 5000, võttis krimkafännid mõistagi rõõmuga vastu. Backman ise oli raamatu ümber toimuvast hämmingus, talle olla helistanud maakonna muuseumi juht ja rääkinud, et kaks kolmandikku suvistest külastajatest paluvad juhiseid, kuidas jõuda romaanis kirjeldatud kohtadesse. „Täiesti uskumatu, et ma suutsin lugejaid sedavõrd mõjutada,“ imestas Backman.