Parimad elektriauto omadused ja värske disain - Kia EV6

EV6 on varustatud energiataastamise tehnoloogiaga, et suurendada auto sõiduulatust. See sisaldab energiaefektiivset soojuspumpa, mis salvestab auto jahutussüsteemist tulevat jääksoojust. See võimaldab talvel -7⁰C juures saavutada 80% suvisest sõiduulatusest +25 ⁰C juures. Samuti on uuenenud regeneratiivne pidurdussüsteem, mida saab juhtida mugavalt rooli küljes asuvate labadega. Juht saab valida 6 erineva regeneratiivse pidurdustaseme vahel – ilma energia salvestuseta, 1-3 tasemeni, ühe pedaali juhtimine või automaatne. Ühe pedaali juhtimisega saab saavutada maksimaalse energia salvestuse ning peatata auto ilma piduripedaali kasutamiseta.