JUHTKIRI | Scholz saab ja peab tegema kiire tankide andmise otsuse

Ukraina sõjavõime kindlasti paraneb tänu liitlaste relvatarnetele, kuid küsitav on, kas ta suudab sadakonda tänapäevast lahingutanki saamata vabastada alad, mille Venemaa on okupeerinud. Okupandi Ukrainast väljalöömine on sõja kiirema lõpu eeldus. Nagu välisminister Urmas Reinsalu on praeguse imperatiivi ilusasti sõnastanud: mitte nii palju relvaabi, et Ukraina ei kaotaks, vaid nii palju, kui on vaja Ukraina võiduks.

Eelkõige on otsusega venitamise pärast kriitika all Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz ja tema Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD). Pidur on siiski laiem kui rühm Saksa poliitikuid. Äsjase avaliku arvamuse küsitluse järgi on 43% sakslasi Leopardite saatmise vastu ja 39% poolt. Võrreldes jõulude eel tehtud küsitlusega on tankide andmise vastaste arv jäänud peaaegu samaks. Aga nende arvelt, kellel varem polnud seisukohta, on kasvanud pooldajate arv. Seega ei saa öelda, et Scholz oleks tankide küsimuses avaliku arvamuse pantvang. Ta saaks oma otsustavusega avalikku arvamust hõlpsasti õigele poole kallutada.