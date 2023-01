Toomas Alatalu tankidest: sõjaaegset propagandat tasub uskuda vaid osaliselt. Kes kinnitab, et tankide saatmise otsus on tegemata?

Tasub mäletada, et enne suure sõjategevuse puhkemist püsis pikalt ettekujutus, et Kiievi ennetavad abipalved jäid kõik täitmata. Nüüd teame, et Eestigi jõudis Ukrainale ühtteist saata ja on selge, et omapäitsi seda ei tehtud. Mõistagi tulnuks rohkem abi anda, aga jagatugi tugevdas ju ukrainlaste võitlusmoraali! Niisugune lihtsalt on sõja pidamise reaalsus siis, kui panused on ülisuured. Antud juhul kogu Euroopa ja demokraatliku maailmakorra saatus.