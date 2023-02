RAAMATUBLOGI: Silverbergi mineviku-tuleviku fantastiline ja imeline maailm

Säärased hullud skeemid ehk võime vaadata vinklist välja ei tule pähe igaühele, kuid Robert Silverberg on neis asjus suurmeister. „Lood Venia metsadest“ on tema viimane maakeeles ilmunud lühijuttude kogumik, kuid loodetavasti ei jää viimaseks.

Järgmine suur pluss on kommentaarid iga jutu eel, et miks ja kuidas see sündis. Aegu tagasi maksti (ulme)kirjanikele lühilugude eest penne, kuni ajakiri Playboy hakkas neid avaldama ning tasus kopsakalt ning see on ilmselt põhjus, miks Silverbergil on üsna ohtralt, vähemalt ses kogumikus, erootikat.