UURING | Parteid ei näe tallinlaste tervisemuresid ja maainimeste toimetulek peaks olema julgeolekuküsimus

Kas mõni erakond on valimiskampaanias nähtavalt võtnud ette ja rääkinud, kuidas lahendada perearstide liiga suurte nimekirjade ja kuudepikkuste ravijärjekordade küsimust või laiemalt meditsiinitöötajate puuduse probleemi? Pole eriti näha olnud, kuigi Eesti Päevalehe ja Delfi tellitud uuring näitab, et riigikogu valimiste vaates mõjukates valimisringkondades on see muutunud valijatele ülioluliseks probleemiks.