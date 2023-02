Tõnis Lukas varivalitsusele: te ilmselgelt ei mõista eestikeelse hariduse olulisust

Niisama see ei lähe. Tegelikult on õpetajate kooli saamiseks ülikoolidega ja Ida-Virumaa koefitsiendi kohta sealsete omavalitsustega juba praeguseks sõlmitud rahastuskokkulepped mahukamad – kui tahame reformi edukalt läbi viia, on tarvis lähiaastatel selleks üle 50 lisamiljoni aastas.