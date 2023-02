SDE ministrid „satuvad“ teistest sagedamini oma valimisringkonda töövisiitidele

Eesti Päevaleht kirjutas veebruari alguses, et riigikogu võiks enne valimisi pausi pidada, et ministrid ja riigikogulased ei hakkaks valimiskampaaniaks sobilikke punkte jõuliselt eelnõudesse suruma. Enamiku ministrite töövisiitides seesugust töö varjus kampaaniategemise mustrit näha ei ole. Nende detsembri- ja jaanuarikuu külaskäike analüüsides leiab paljude kavast küll üks-kaks külastust, mida on keeruline ministri valitsusalaga siduda, aga mis „üllatuslikult“ jäävad just ministri valimisringkonda. Kuigi on keeruline öelda, mis valdkond ei kuulu näiteks peaministri alasse, hoiab suurem osa ministreid töövisiitide fookust oma valdkonnal ega tüki liiga palju oma valimisringkonda. Erandina paistavad silma sotsiaaldemokraatide ministrid.