FAKTIKONTROLL | Naistepuna on tugev ravimtaim ent AIDSi või vähi vastu see ei aita

Postituses on üles loetletud üle 30 erineva haiguse või muu vaeguse, mille tarveks saab postitaja arvates naistepuna kasutada. Oma väidete aluseks on ta viidanud kahele uurimusele.

Kõnealust postitust on tänaseks näinud 2500 Facebooki kasutajat, neist 45 märkis postituse meeldivaks ja 14 jagas seda edasi.

Mida väidetakse?

Postitaja kirjutas, kuidas naistepuna on „sama tugeva toimega nagu hollywoodi antidepressant prozac!“

Seejärel leidis postitaja, et taime antidepressiivsed toimeained on kõigest osa selle väest ning nimetas siis veel mitukümmend haigust, mille vastu naistepuna toimima peaks. Kõige tähelepanuväärsemad neist on rasked haigused nagu AIDS, vähk, Alzheimer ja Parkinson.